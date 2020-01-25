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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

Новости » Общество     25.01.2020 - 07:55
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Фото: последствия землетрясения (twitter.com/RaheelNama)

Около 30 человек остаются под завалами

В Турции число жертв землятрясения возросло до 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что количество раненных превысило 1 тыс. человек.

"Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС: Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 20, раненых - 1015", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-под завалов живимы извлечены еще два человека: в городе Элязыг и поселке Гезин в районе Маден.

Ранее сообщалось, что под завалами остаются около 30 человек.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции заявил, что результате землетрясения разрушены 5 зданий в уезде Сивридже провинции Элязыг и 25 зданий в районе Доганйол провинции Малатья.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Сначала сообщалось о четырех жертвах.

Спасательные работы продолжались всю ночь.

В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы и пострадавшие На Закарпатье произошло землетрясение
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