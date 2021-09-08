Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Мексике возле курорта Акапулько

В столице Мексики Мехико и недалеко от курорта Акапулько ощущаются толчки землетрясения. Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 7,4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Землетрясение привело к отключению электричества в отдельных районах Мехико, однако разрушений в городе не замечено, сообщила глава правительства города Клаудия Шейнбаум.

"Управление общественной безопасности выполнило уже три облета города, никакого ущерба выявлено не было", - сказала она.

Для мексиканского штата Герерро на западном побережье страны объявлена угроза цунами, указывает сервис предупреждения о цунами Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Местные службы гражданской защиты сообщили, что из-за землетрясения на дороги в штате обрушились оползни и камнепады. Сотовая связь в районе происшествия перегружена.