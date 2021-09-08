Землетрус магнітудою 7,4 стався в Мексиці біля курорту Акапулько

У столиці Мексики Мехіко і біля курорту Акапулько відчуваються поштовхи землетрусу. Геологічна служба США оцінює магнітуду землетрусу в 7,4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Землетрус призвів до відключення електрики в окремих районах Мехіко, проте руйнувань в місті не помічено, повідомила глава уряду міста Клаудія Шейнбаум.

"Управління громадської безпеки виконало вже три обльоти міста, ніякої шкоди виявлено не було", - сказала вона.

Для мексиканського штату Герерро на західному узбережжі країни оголошена загроза цунамі, вказує сервіс попередження про цунамі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Місцеві служби цивільного захисту повідомили, що через землетрус на дороги в штаті обрушилися зсуви і каменепади. Стільниковий зв'язок в районі події перевантажений.