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Землетрус магнітудою 7,4 стався в Мексиці біля курорту Акапулько

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Середа 08 вересня 2021 05:57
Землетрус магнітудою 7,4 стався в Мексиці біля курорту Акапулько Фото: у Мексиці зафіксували землетрус (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У столиці Мексики Мехіко і біля курорту Акапулько відчуваються поштовхи землетрусу. Геологічна служба США оцінює магнітуду землетрусу в 7,4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Землетрус призвів до відключення електрики в окремих районах Мехіко, проте руйнувань в місті не помічено, повідомила глава уряду міста Клаудія Шейнбаум.

"Управління громадської безпеки виконало вже три обльоти міста, ніякої шкоди виявлено не було", - сказала вона.

Для мексиканського штату Герерро на західному узбережжі країни оголошена загроза цунамі, вказує сервіс попередження про цунамі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Місцеві служби цивільного захисту повідомили, що через землетрус на дороги в штаті обрушилися зсуви і каменепади. Стільниковий зв'язок в районі події перевантажений.

Нагадаємо, 14 серпня Гаїті потрясло сильний землетрус, які зруйнувала будівля. Поштовхи відчувалися по всій країні.

Відзначити, після землетрусу країну накрив шторм. В результаті загинули понад 2000 осіб.

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