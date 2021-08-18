Ситуация катастрофическая: Гаити накрыл шторм после землетрясения, уже почти 2 тысячи жертв

На Гаити произошло мощное землетрясение, после которого страну накрыл шторм "Грейс". Число погибших возросло до 1941 человека, еще 9900 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на AP .

Шторм обрушился на юго-запад Гаити, который больше всего пострадал от землетрясения. Многим людям пришлось ждать медицинской помощи, лежа на улице в палящей жаре.

Глава Управления гражданской защиты Гаити Джерри Чандлер признал катастрофическую ситуацию.

"Люди становятся агрессивными", - сказал он.

Некоторые дети осиротели в результате землетрясения, а некоторые подростки начали голодать.

"Я вижу, как дети плачут на улице, люди просят у нас поесть, но и у нас мало еды", - сказал Пети-Фрер, полевой менеджер организации "Спасите детей".