В результате землетрясения в Гаити погибли десятки человек: в регионе ощущаются афтершоки
Мощное землетрясение произошло утром 14 августа в Гаити. Толчки достигали магнитуды 7,2. Эпицентр находился на юго-западе острова. Толчки ощущались по всей стране. Разрушены сотни домов. Сообщается о десятках погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Гаити Ариэля Генри.
Премьер выразил соболезнования родственникам погибших, и призвал жителей страны объединиться после землетрясения. "Я выражаю соболезнования родственникам жертв этого сильного землетрясения, которое унесло несколько человеческих жизней", - написал он в Twitter.
По данным Управления гражданской защиты Гаити, в настоящий момент зарегистрировано 29 погибших в результате землетрясения. Ведутся поиски людей под завалами разрушенных домов.
В Геологической службе США отметили, в регионе по-прежнему наблюдаются афтершоки, самый сильный из которых на данный момент имеет магнитуду 5,2.
После первых сильных толчков в регионе объявили угрозу цунами, но потом ее отменили.
Self-organized community brigades in Okay, #Haiti continue to search for survivors in rubble in wake of 7.2 earthquake that struck the region earlier today. pic.twitter.com/i1M6nlUzr5— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) August 14, 2021
Breaking: Multiple hospitals are overwhelmed with patients following magnitude 7.2 earthquake in Haiti. (Via Le Nouvelliste) pic.twitter.com/f8JFjQJR0r— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 14, 2021
We need more than prayers #Haiti pic.twitter.com/tWaQn26NH5— Nene (@yntch0) August 14, 2021