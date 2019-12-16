Землетрясение на Филиппинах: погибли четыре человека и десятки пострадали

В результате землетрясения на Филиппинах погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает Синьхуа.

По данным правительства провинции Южный Давао, которая больше всего пострадала от землетрясения четыре человека погибли, еще десятки получили ранения. Местные профильные ведомства сейчас ведут всесторонние поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на Филиппинах погиб ребенок и пострадали еще 14 человек.

Напомним, в результате извержение вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии, число жертв возросло до 16 человек, двое считаются пропавшими без вести.

Извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове были 47 человек. Из них 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.

Также в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. Землетрясение магнитудой 6,4 близ города Дуррес стало причиной разрушения зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла. По последним данным погибли 48 человек.