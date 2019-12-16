Землетрус на Філіппінах: загинули чотири людини і десятки постраждали

В результаті землетрусу на Філіппінах загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє Сіньхуа.

За даними уряду провінції Південний Давао, яка найбільше постраждала від землетрусу, чотири особи загинули, ще десятки дістали поранення. Місцеві профільні відомства зараз ведуть всебічні пошуково-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялось, що в результаті землетрусу на Філіппінах загинула дитина і постраждали ще 14 людей.

Нагадаємо, в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії, кількість жертв зросла до 16 людей, двоє вважаються зниклими безвісти.

Виверження вулкану у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. Із них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

Також в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. Землетрус магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес спричинив руйнування будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала. За останніми даними загинули 48 людей.