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Число жертв землетрясения в Албании приближается к 50

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 08:39
Число жертв землетрясения в Албании приближается к 50
Фото: землетрясение в Албании (twitter.com TeamAlbanians)

Большинство погибших являются жителями городов Дуррес и Крудже

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек. Об этом в четверг вечером сообщило Министерство обороны страны, сообщают албанские СМИ.

По данным ведомства, 22 из погибших являются жителями городов Дуррес и Крудже.

Ранее сообщалось о 42 погибших в результате землетрясения в Албании.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла.

Известно, что по состоянию на 28 ноября в результате землетрясений в Албании погибли 39 человек. Также от десяти до 25 человек пропали без вести 45 человек удалось спасти из-под завалов. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Кроме того, в Албании произошло третье землетрясение за эту неделю. Его магнутуда составила 4,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 42 километрах от албанской столицы Тираны.

Количество жертв землетрясения в Албании превысило 40 В Албании произошло еще одно землетрясение
Новости Украины землетрясениеАлбания
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