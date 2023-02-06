Землетруси в Туреччині. В порту Іскендерун почалась масштабна пожежа

В наслідок сильних землетрусів, які сколихнули Туреччину в понеділок, 6 лютого, в порту міста Іскендерун, провінції Хатая, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

За словами очевидців, дим від полум'я було видно за декілька кілометрів. Інформація про те, чи постраждав хтось з людей під час пожежі - відсутня.

В наслідок у порту перевернулись вантажні контейнери. Це привело до масштабної пожежі. На місці подій перебувають рятувальники.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на півдні Туреччини і на півночі Сирії стався потужний землетрус, внаслідок якого загинуло понад 1500 людей і було зруйновано тисячі будівель. Землетрус силою 7,8 бала відчувався також у Лівані та Ізраїлі. Згодом, о 13:24 за турецьким часом, у країні стався ще один землетрус.

Смертоносні підземні поштовхи відчувалися на Кіпрі та в Іраку, сильний землетрус зафіксували на півдні Казахстану.

Додамо, що землетруси могли відчувати жителі Криму та півдня України.

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