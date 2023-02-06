Землетрясения в Турции. В порту Искендерун начался масштабный пожар

В результате сильных землетрясений, потрясших Турцию в понедельник, 6 февраля, в порту города Искендерун, провинции Хатая, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

По словам очевидцев, дым от пламени был виден в нескольких километрах. Информация о том, пострадал ли кто-нибудь из людей во время пожара - отсутствует.

В результате в порту перевернулись грузовые контейнеры. Это привело к масштабному пожару. На месте происшествий находятся спасатели.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что на юге Турции и на севере Сирии произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли более 1500 человек и были разрушены тысячи зданий. Землетрясение силой 7,8 балла ощущалось также в Ливане и Израиле. Впоследствии, в 13:24 по турецкому времени, в стране произошло еще одно землетрясение.

Смертоносные подземные толчки ощущались на Кипре и Ираке, сильное землетрясение зафиксировали на юге Казахстана.

Добавим, что землетрясения могли ощущать жители Крыма и юга Украины.

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