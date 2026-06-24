Землетруси добʼють Кримський міст, процеси незворотні, - сейсмолог

Серія землетрусів поблизу Криму критично впливає на Кримський міст, який окупанти звели із порушенням будівельних норм. Підземні поштовхи дають "накопичувальний ефект", що зрештою може зруйнувати конструкцію.
Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповів сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь.
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Науковець наголошує: будівництво мосту в цій зоні від початку суперечило безпековим стандартам, оскільки територія між Керченським і Таманським півостровами характеризується вкрай нестабільними ґрунтами та наявністю власної системи розломів.
"Росіяни спеціально змінили державні будівельні норми і знизили бальність тієї території, щоб виправдати будівництво у сейсмічно небезпечній зоні. Там дуже погані ґрунти і своя система розломів між Керченським і Таманським півостровами. Це будівництво було політичним рішенням", - пояснює він.
Землетруси, які регулярно стаються в регіоні (зокрема, серія поштовхів 22-24 червня), мають для мосту довготривалі негативні наслідки. Дмитро Гринь пояснює, що вплив підземних поштовхів не є миттєвим, але він є безповоротним.
Такі землетруси мають накопичувальний ефект, який поступово послаблює як самі конструкції мосту, так і ґрунти під його опорами.
Процеси, що відбуваються всередині конструкції через постійну сейсмічну напругу, є незворотними.
"Там відбуваються незворотні процеси для цього мосту. Українські землетруси його доб'ють, навіть без зовнішнього впливу наших ракет", - резюмує експерт.
Нагадаємо, що 22 червня у Криму протягом дня сталося 6 землетрусів, найсильніший сягнув потужності 4,5 бала. 24 червня на півострові знову зафіксували підземні повштовхи.
У коментарі РБК-Україна сейсмолог Дмитро Гринь пояснив, що поблизу Криму є система розломів, які час від часу активізуються. Зараз є серйозна загроза, що у межах 2027 року відбудеться масштабний землетрус, який може зрівнятись із подією 100-річної давнини. Тоді підземні поштовхи були 9 балів і зруйнували 70% будівель Ялти.