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Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 17 тисяч

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Мараш, Четвер 09 лютого 2023 20:32
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 17 тисяч Фото: Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 17 тисяч (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих та постраждалих внаслідок землетрусів у Туреччині, які сталися 6 лютого, продовжує зростати. За останніми даними, внаслідок пригоди загинуло понад 17 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

Згідно із заявою Президії з управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), станом на вечір внаслідок землетрусів загинули 17 134 особи, 70 347 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський наказав відправити до Туреччини гуманітарну допомогу. Також туди виїхали українські рятувальники, які допоможуть розбору завалів.

Раніше у МЗС України повідомили, що Київ направив консулів до Туреччини для допомоги українцям. Певно, ще п'ять громадян України перебувають під завалами.

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