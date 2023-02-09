Україна надіслала консулів для допомоги своїм громадянам в Туреччині, - МЗС

Київ надіслав консулів до Туреччини задля допомоги українцям. Ймовірно, ще п'ятеро українців перебувають під завалами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС Олега Ніколенка.

"Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації", - пише Ніколенко. За словами речника МЗС, ймовірно ще 5 українців перебувають під завалами. Міністерство й посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. Одну громадянку України було госпіталізовано - її життю нічого не загрожує. "Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадянина не виходять на зв'язок. Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними", - додав речник МЗС.