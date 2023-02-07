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Землетрус в Туреччині. Восьмеро українців попросили про евакуацію, - посол

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 07 лютого 2023 18:55
Землетрус в Туреччині. Восьмеро українців попросили про евакуацію, - посол Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Восьмеро українців звернулися в посольство України в Туреччині з бажанням евакуюватися з регіону Газіантеп, у якому вчора стався шасштабний землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднаря в ефірі телемарафону.

"До нас звернулися чотири особи, які потребують житла, та восьмеро осіб, які хочуть евакуюватися з регіону Газіантеп. Зараз ми працюємо над тим, щоб відправити туди консула та організувати транспорт для їх евакуації в найкоротший термін", - сказав Бондар.

Нагадаємо, вчора Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про понад 3,7 тисячі загиблих та 22 тисячі постраждалих.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.

Через сильні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців, ще четверо наших громадян отримали поранення.

Детальніше про землетруси можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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