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Землетрясение в Турции. Восемь украинцев попросили об эвакуации, - посол

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Турция, Вторник 07 февраля 2023 18:55
Землетрясение в Турции. Восемь украинцев попросили об эвакуации, - посол Фото: посол Украины в Турции Василий Боднарь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Восемь украинцев обратились в посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп, в котором вчера произошло шасштабное землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.

"К нам обратились четыре человека, нуждающихся в жилье, и восемь человек, которые хотят эвакуироваться из региона Газиантеп. Сейчас мы работаем над тем, чтобы отправить туда консула и организовать транспорт для их эвакуации в кратчайшие сроки", - сказал Бондарь.

Напомним, вчера Турцию поразили мощные землетрясения. Уже известно о более 3,7 тысячи погибших и 22 тысячах пострадавших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.

Подробнее о землетрясениях можно прочитать в материале РБК-Украина.

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