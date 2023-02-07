Землетрясение в Турции. Восемь украинцев попросили об эвакуации, - посол

Восемь украинцев обратились в посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп, в котором вчера произошло шасштабное землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.