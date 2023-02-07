Землетрясение в Турции. Восемь украинцев попросили об эвакуации, - посол
Восемь украинцев обратились в посольство Украины в Турции с желанием эвакуироваться из региона Газиантеп, в котором вчера произошло шасштабное землетрясение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.
"К нам обратились четыре человека, нуждающихся в жилье, и восемь человек, которые хотят эвакуироваться из региона Газиантеп. Сейчас мы работаем над тем, чтобы отправить туда консула и организовать транспорт для их эвакуации в кратчайшие сроки", - сказал Бондарь.
Напомним, вчера Турцию поразили мощные землетрясения. Уже известно о более 3,7 тысячи погибших и 22 тысячах пострадавших.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.
Из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.
Подробнее о землетрясениях можно прочитать в материале РБК-Украина.
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