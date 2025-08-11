Землетрус у Туреччині: одна людина загинула, 29 зазнали поранень

Нагадаємо, ввечері 10 серпня у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1.

Епіцентр розташовувався в районі Сіндіргі у провінції Балыкесир на глибині 11 кілометрів. Поштовхи відчувалися в Ізмірі, Стамбулі та ще низки населених пунктів країни.

Додамо, що 3 серпня у США стався землетрус, який відчули у деяких районах Нью-Йорка і штату Нью-Джерсі.

А 30 липня стався найпотужніший з 1952 року землетрус на півострові Камчатка. Опісля в регіоні тривають афтершоки та прокинулася низка вулканів.