Землетрясение в Турции: один человек погиб, 29 получили ранения

"Прошу Божьей милости для 81-летнего мужчины, который потерял жизнь, и скорейшего выздоровления для раненых", - написал министр.

Он отметил, что погибшего мужчину вытащили из-под завалов, но несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Ерликай добавил, что в результате землетрясения ранения получили 29 человек, их состояние не тяжелое. Разрушены 16 домов, жителей четырех зданий эвакуировали.

