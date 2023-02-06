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Землетрус у Туреччині: кількість постраждалих перевищила 11 тисяч, число жертв зростає

Фото: Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1600 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині силою 7,7 бала збільшилося до 1651 особи. При цьому 11119 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Після цього стався ще один землетрус у центральній частині країни.

Додамо, що землетруси могли відчувати навіть мешканці Криму та півдня України.

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