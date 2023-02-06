Землетрус у Туреччині: кількість постраждалих перевищила 11 тисяч, число жертв зростає

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Після цього стався ще один землетрус у центральній частині країни.

Додамо, що землетруси могли відчувати навіть мешканці Криму та півдня України.

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