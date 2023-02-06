Землетрясение в Турции: количество пострадавших перевалило за 11 тысяч, число жертв растет

Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

После этого произошло еще одно землетрясение в центральной части страны.

Добавим, что землетрясения могли ощущать даже жители Крыма и юга Украины.

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