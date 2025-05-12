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Землетрус у Румунії зачепив Україну: де були відчутні поштовхи

Понеділок 12 травня 2025 12:54
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Землетрус у Румунії зачепив Україну: де були відчутні поштовхи Фото: У Румунії 11 травня стався землетрус (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Увечері 11 травня на південному сході Румунії стався землетрус магнітудою близько 4,2 бала. Поштовхи сягнули території України - їх відчули жителі деяких районів Одеської області.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Volcano Discovery.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Фокшані у повіті Вранча на глибині понад 120 км. Тремтіння землі зафіксували о 21:34 за місцевим часом.

Поштовхи відчули мешканці низки румунських міст, зокрема Тульніча, Тиргу-Секуйєска, Римніку-Серата та Брашова. Сейсмічні коливання охопили радіус до 400 км - їх зафіксували також у Молдові та на півдні України.

Жителі Ізмаїла та Рені повідомляли про легке тремтіння, яке, втім, не спричинило жодних пошкоджень чи паніки. В Одесі поштовхів не зафіксували. За словами очевидців, землетрус відчули переважно метеозалежні люди.

Сейсмологи наголошують, що такі підземні поштовхи є типовими для регіону Вранча, який вважається однією з найбільш сейсмічно активних зон у Європі.

Раніше РБК-Україна розповідало, що землетрус магнітудою 7,7 стався 28 березня поблизу Мандалая у М’янмі. Він спричинив значні руйнування в одній з найбідніших країн світу. Щонайменше 4521 людина отримала поранення. Також було зафіксовано афтершок магнітудою 5,1.

1 квітня стало відомо, що кількість загиблих перевищила 2700 осіб, ще близько 400 вважаються зниклими безвісти.

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