Землетрус у М’янмі. Кількість загиблих перевищила 2700 осіб
У М'янмі після потужного землетрусу кількість жертв перевищила 2700 осіб. Ще 400 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
За словами головнокомандувача Збройних сил М’янми Мін Аун Хлайна, жертвами землетрусу стали 2719 осіб.
Він також уточнив, що щонайменше 4521 людина дістала поранення, а 400 вважаються зниклими безвісти.
Він також припустив, що кількість загиблих може перевищити 3000.
Потужний землетрус у М'янмі
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7.7 сколихнув М'янму 28 березня, завдавши значної шкоди в одній з найбідніших країн світу. Епіцентр був поблизу Мандалая, другого за величиною міста цієї держави.
Зазначається, що землетрус призвів до масштабних руйнувань у М'янмі та інших країнах. Спочатку у геологічній службі США вважали, що кількість загиблих може перевищувати тисячу осіб.
А вже 30 березня у М'янмі зафіксували новий землетрус магнітудою 5,1 бала. Геологічна служба США заявляє, що афтершок магнітудою 5,1 стався у містечку Маттар, за 28 кілометрів на північний захід від Мандалая.
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