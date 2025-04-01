Землетрус у М’янмі. Кількість загиблих перевищила 2700 осіб

У М'янмі після потужного землетрусу кількість жертв перевищила 2700 осіб. Ще 400 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами головнокомандувача Збройних сил М’янми Мін Аун Хлайна, жертвами землетрусу стали 2719 осіб.

Він також уточнив, що щонайменше 4521 людина дістала поранення, а 400 вважаються зниклими безвісти.

Він також припустив, що кількість загиблих може перевищити 3000.

Потужний землетрус у М'янмі

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7.7 сколихнув М'янму 28 березня, завдавши значної шкоди в одній з найбідніших країн світу. Епіцентр був поблизу Мандалая, другого за величиною міста цієї держави.

Зазначається, що землетрус призвів до масштабних руйнувань у М'янмі та інших країнах. Спочатку у геологічній службі США вважали, що кількість загиблих може перевищувати тисячу осіб.

А вже 30 березня у М'янмі зафіксували новий землетрус магнітудою 5,1 бала. Геологічна служба США заявляє, що афтершок магнітудою 5,1 стався у містечку Маттар, за 28 кілометрів на північний захід від Мандалая.