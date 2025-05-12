Землетрясение в Румынии задело Украину: где были ощутимы толчки

Вечером 11 мая на юго-востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой около 4,2 балла. Толчки достигли территории Украины - их ощутили жители некоторых районов Одесской области.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Volcano Discovery .

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения располагался вблизи города Фокшани в уезде Вранча на глубине более 120 км. Дрожь земли зафиксировали в 21:34 по местному времени.

Толчки почувствовали жители ряда румынских городов, в частности Тульнича, Тыргу-Секуйеска, Римнику-Серата и Брашова. Сейсмические колебания охватили радиус до 400 км - их зафиксировали также в Молдове и на юге Украины.

Жители Измаила и Рени сообщали о легкой дрожь, которая, впрочем, не вызвала никаких повреждений или паники. В Одессе толчков не зафиксировали. По словам очевидцев, землетрясение почувствовали преимущественно метеозависимые люди.

Сейсмологи отмечают, что такие подземные толчки являются типичными для региона Вранча, который считается одной из самых сейсмически активных зон в Европе.