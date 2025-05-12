ua en ru
Пн, 12 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Землетрясение в Румынии задело Украину: где были ощутимы толчки

Понедельник 12 мая 2025 12:54
UA EN RU
Землетрясение в Румынии задело Украину: где были ощутимы толчки Фото: В Румынии 11 мая произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Вечером 11 мая на юго-востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой около 4,2 балла. Толчки достигли территории Украины - их ощутили жители некоторых районов Одесской области.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Volcano Discovery.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения располагался вблизи города Фокшани в уезде Вранча на глубине более 120 км. Дрожь земли зафиксировали в 21:34 по местному времени.

Толчки почувствовали жители ряда румынских городов, в частности Тульнича, Тыргу-Секуйеска, Римнику-Серата и Брашова. Сейсмические колебания охватили радиус до 400 км - их зафиксировали также в Молдове и на юге Украины.

Жители Измаила и Рени сообщали о легкой дрожь, которая, впрочем, не вызвала никаких повреждений или паники. В Одессе толчков не зафиксировали. По словам очевидцев, землетрясение почувствовали преимущественно метеозависимые люди.

Сейсмологи отмечают, что такие подземные толчки являются типичными для региона Вранча, который считается одной из самых сейсмически активных зон в Европе.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта вблизи Мандалая в Мьянме. Оно вызвало значительные разрушения в одной из беднейших стран мира. По меньшей мере 4521 человек получил ранения. Также был зафиксирован афтершок магнитудой 5,1.

1 апреля стало известно, что количество погибших превысило 2700 человек, еще около 400 считаются пропавшими без вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Румыния
NEWS
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
DAILY
Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса