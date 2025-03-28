У М'янмі стався потужний землетрус, тисячі людей можуть бути під завалами

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Skу News .

Які масштаби землетрусу

Землетрус стався сьогодні, 28 березня, близько полудня за місцевим часом приблизно за 20 км на північний схід від міста Мандалая, де мешкають близько 1,2 млн людей.

Внаслідок підземних поштовхів зруйнувався кілометровий міст і цілі квартали, щонайменше три людини загинули після часткового обвалу мечеті. Очевидці масово повідомляють про обвал будівель.

Американське агентство Геологічна служба США заявило, що у М'янмі можуть загинути тисячі людей внаслідок землетрусу. За масштабами він практично не поступається руйнівному землетрусу, який стався у Туреччині у 2023 році.

Зараз у М'янмі тривають пошукові роботи.

Наслідки землетрусу (фото: Getty Images)

Наслідки для сусіднього Бангкоку

У столиці Таїланду Бангкоку, який за сотні кілометрів від землетрусу у М'янмі, завалився головний торгівельний центр, людей евакуювали. Місцева влада оголосила місто "зоною надзвичайної ситуації".

Уряд Таїланду попередив, що підземні поштовхи можуть статися протягом наступних 24 годин, і закликав людей триматися якомога далі від високих будівель і користуватися сходами замість ліфтів. Тайська фондова біржа призупинила торгівлю через землетрус.

Локалізація землетрусу у М'янмі (скриншот)

За словами шотландського туриста в торговому центрі Бангкока через землетрус сталася велика паніка. Люди вибігали у парк Бенджасірі, який вважався безпечною територією.

"Будівля почала рухатися..., багато криків, багато паніки, люди біжать не в ту сторону по ескалаторах, багато стуків і гуркотів у торговому центрі", - розповів очевидець про події.

За даними екстреної служби, в результаті обвалу будівлі в Бангкоку щонайменше двоє людей загинули. Невідомо скільки ще людей перебуває під завалами.

Також повідомляється, що поштовхи від землетрусу також відчували у Бангладеші, Індії, Лаосі та Китаї.