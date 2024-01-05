ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Землетрус у Японії: кількість жертв зросла, місцезнаходження 242 осіб невідомо

П'ятниця 05 січня 2024 05:44
UA EN RU
Землетрус у Японії: кількість жертв зросла, місцезнаходження 242 осіб невідомо Фото: кількість жертв землетрусу в Японії збільшилася до 92 людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Японії кількість жертв сильного землетрусу зросла до 92 осіб, місцезнаходження ще 242 – невідоме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Префектура Ісікава оголосила, що 92 особи загинули і місце розташування 242 вважається невідомим внаслідок землетрусу на півострові Ното, який стався в префектурі Ісікава з максимальною сейсмічною інтенсивністю 7 балів.

Повідомляється, що найбільше жертв у місті Вадзима, і рятувальники мають побоювання, що кількість жертв ще більше збільшиться. У розборі завалів та рятувальної операції бере участь близько 4600 осіб. У містах Вадзима та Сузу, яким також було завдано серйозних збитків, робляться кроки з ремонту критичної інфраструктури.

Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.

Землетрус у Японії

Нагадаємо, 1 січня стало відомо про потужний землетрус у Японії магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів – їх зафіксували понад 100 за 12 годин.

Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Проте далі кількість виявлених жертв стрімко зростала. Так, раніше у вівторок увечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
Експерти ISW пояснили, чому РФ може закуповувати більше балістичних ракет закордоном
Експерти ISW пояснили, чому РФ може закуповувати більше балістичних ракет закордоном
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту