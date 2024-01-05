Землетрясение в Японии: количество жертв возросло, местонахождение 242 человек неизвестно

В Японии количество жертв сильного землетрясения возросло до 92 человек, местонахождение еще 242 – неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Префектура Исикава объявила, что 92 человека погибли и местоположение 242 считается неизвестным в результате землетрясения на полуострове Ното, которое произошло в префектуре Исикава с максимальной сейсмической интенсивностью в 7 баллов.

Сообщается, что больше всего жертв в городе Вадзима, и у спасателей есть опасения, что число жертв еще больше увеличится. В разборе завалов и спасательной операции принимает участие около 4600 человек. В городах Вадзима и Сузу, которым также был нанесен серьезный ущерб, предпринимаются шаги по ремонту критической инфраструктуры.

Также в результате землетрясения и цунами более 10 национальных автомагистралей перекрыты оползнями.

Землетрясение в Японии

Напомним, 1 января стало известно о мощном землетрясении в Японии магнитудой 7,6 балла. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений – всего их зафиксировали более 100 за 12 часов.

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. Однако дальше количество выявленных жертв стремительно увеличивалось. Так, ранее во вторник вечером было известно о 57 погибших в результате землетрясений в Японии.