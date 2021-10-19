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Земана лишат президентских полномочий. Чешский Сенат сделал первый шаг

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Прага, Вторник 19 октября 2021 13:47
Земана лишат президентских полномочий. Чешский Сенат сделал первый шаг Фото: президент Чехии Милош Земан (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Комиссия чешского Сената по конституции и парламентским процедурам согласилась с необходимостью лишения президента Милоша Земана его полномочий. Он не может выполнять обязанности президента по состоянию здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz.

"На основании информации, предоставленной Центральным военным госпиталем, комиссия отмечает, что условия, предусмотренные для применения статьи 66, существуют", - говорится в постановлении.

Как заявил сенатор Зденек Граба, состояние здоровья президента не позволит ему вернуться в офис в течение ближайших нескольких недель.

Также сообщается, что решение о лишении Земана полномочий должны принять обе палаты парламента Чехии. Предположительно, верхняя палата обсудит это 5 ноября.

Примечательно, что президент еще должен сыграть ключевую роль после парламентских выборов, поскольку ему предстоит принять отставку действующего правительства и впоследствии назначить нового премьер-министра и кабинет министров.

Напомним, Земана госпитализировали в середине сентября, сообщалось, что его восстановление займет несколько недель.

Также стало известно, что у него печеночная энцефалопатия.

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Чехия Милош Земан
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