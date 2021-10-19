Земана лишат президентских полномочий. Чешский Сенат сделал первый шаг

Комиссия чешского Сената по конституции и парламентским процедурам согласилась с необходимостью лишения президента Милоша Земана его полномочий. Он не может выполнять обязанности президента по состоянию здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz.

"На основании информации, предоставленной Центральным военным госпиталем, комиссия отмечает, что условия, предусмотренные для применения статьи 66, существуют", - говорится в постановлении. Как заявил сенатор Зденек Граба, состояние здоровья президента не позволит ему вернуться в офис в течение ближайших нескольких недель. Также сообщается, что решение о лишении Земана полномочий должны принять обе палаты парламента Чехии. Предположительно, верхняя палата обсудит это 5 ноября. Примечательно, что президент еще должен сыграть ключевую роль после парламентских выборов, поскольку ему предстоит принять отставку действующего правительства и впоследствии назначить нового премьер-министра и кабинет министров.