Земана лишат президентских полномочий. Чешский Сенат сделал первый шаг
Комиссия чешского Сената по конституции и парламентским процедурам согласилась с необходимостью лишения президента Милоша Земана его полномочий. Он не может выполнять обязанности президента по состоянию здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz.
"На основании информации, предоставленной Центральным военным госпиталем, комиссия отмечает, что условия, предусмотренные для применения статьи 66, существуют", - говорится в постановлении.
Как заявил сенатор Зденек Граба, состояние здоровья президента не позволит ему вернуться в офис в течение ближайших нескольких недель.
Также сообщается, что решение о лишении Земана полномочий должны принять обе палаты парламента Чехии. Предположительно, верхняя палата обсудит это 5 ноября.
Примечательно, что президент еще должен сыграть ключевую роль после парламентских выборов, поскольку ему предстоит принять отставку действующего правительства и впоследствии назначить нового премьер-министра и кабинет министров.
Напомним, Земана госпитализировали в середине сентября, сообщалось, что его восстановление займет несколько недель.
Также стало известно, что у него печеночная энцефалопатия.