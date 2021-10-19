Земана позбавлять президентських повноважень. Чеський Сенат зробив перший крок

Комісія чеського Сенату щодо конституції та парламентських процедур погодилася з необхідністю позбавлення президента Мілоша Земана його повноважень. Він не може виконувати обов'язки президента за станом здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на novinky.cz.

"На підставі інформації, наданої Центральним військовим госпіталем, комісія зазначає, що умови, передбачені для застосування статті 66, існують", - йдеться в постанові. Як заявив сенатор Зденек Граба, стан здоров'я президента не дозволить йому повернутися до офісу протягом найближчих декількох тижнів. Також повідомляється, що рішення про позбавлення Земана повноважень повинні прийняти обидві палати парламенту Чехії. Імовірно, верхня палата обговорить це 5 листопада. Примітно, що президент ще повинен зіграти ключову роль після парламентських виборів, оскільки йому належить прийняти відставку чинного уряду і згодом призначити нового прем'єр-міністра та Кабінет міністрів.