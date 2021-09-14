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Президент Чехии Милош Земан госпитализирован

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Чехия, Вторник 14 сентября 2021 13:54
Президент Чехии Милош Земан госпитализирован Фото: президент Чехии Милош Земан (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный университетский госпиталь в Праге. Причины госпитализации политика пока не разглашаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на газету Novinky.cz.

Отмечается, что чешский лидер прибыл в больницу после 11:00. Вместе с Земаном в медицинское учреждение прибыла его жена Ивана. По данным издания, госпитализация президента Чехии может быть длительной.

Пресс-секретарь больницы Итка Зинке подтвердила факт госпитализации президента, но не предоставила более подробную информацию.

76-летний президент Чехии Милош Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он передвигается на инвалидной кресле. Кроме того, президент Чехии проходит лечение от сахарного диабета.

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Чехия Милош Земан
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