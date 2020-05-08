"Зеленые" маневры: как государство собирается регулировать альтернативную энергетику

Развитие "зеленой" энергетики – безусловный мировой тренд. О важности этого направления уже давно говорят не только обеспокоенные экологи, но и мировые экономические и политические лидеры на глобальных саммитах, вроде ежегодного форума в Давосе. Но Украина из этого тренда полностью выпадает.

"Зеленую" энергетику привыкли обвинять во всех проблемах отрасли: высоких тарифах, остановке шахт, задолженностях на рынке и т.д. В то время, как реальные причины системного кризиса в энергетической сфере лежат на поверхности: разрушенный годами коррупции и дотациями для населения "Энергоатом", почти разгромленный государственный углепром, ручное управление ценой на рынке в угоду промышленным потребителям.

Но вину за такую ситуацию легче всего перекладывать на "зеленых". Едва ли в мире есть место - за исключением России - где сформирован настолько устойчивый негативный образ альтернативной энергетики.

"В условиях эпидемии коронавируса и секвестра бюджета самой выгодной для государства является как раз "зеленая" энергетика, только в прошлом году заплатившая 20 миллиардов гривен налогов. А традиционная энергетика, наоборот, берет деньги из госбюджета через дотации. Доля "зеленых" электростанций - 5%, в этом году, как предполагается, вырастет до 6% - но именно ее обвиняют во всех бедах", – сказал РБК-Украина основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова" и сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

В то же время есть объективная потребность снизить нагрузку на рынок от "зеленого" тарифа и бурного развития прежде всего солнечной энергетики. Ведь Украина оказалась не готова переходить на рыночные отношения в энергетике, накопились большие долги, в том числе и перед "зелеными".

Тема пересмотра "зеленого" тарифа звучит из уст власти уже более полугода. Но каких-то конкретных шагов так и не было сделано. Зато эти инициативы вызвали обеспокоенность у сотен инвесторов. Новая и.о. министра энергетики Ольга Буславец в этих вопросах настроена решительно, обещая бизнесу переговоры и меморандум.

Тарифный вопрос

Энергетика Украины – это старые сети, старые подстанции и еще более старые энергоблоки ТЭС, ГЭС и АЭС. Вся логика существования энергетической отрасли до 2019 года была сведена к эксплуатации устаревших фондов, к выжиманию из них максимума и удерживанию минимальных цен. В прошлом году был запущен рынок электроэнергии и ситуация должна была поправиться. Но механизм PSO, прайс-кепы и прочие административные ограничения привели к продолжению привычных практик.

Прошлый год стал первым годом масштабного строительства и ввода в эксплуатацию новых мощностей электрогенерации. Впервые за последние 50 лет Украина стала обновлять свои основные фонды в энергетике. За полвека в стране не было построено ни одного крупного объекта промышленной энергетики за исключением ветряных (ВЭС) и солнечных (СЭС) станций. И то только в последние три года в отрасль возобновляемых источников энергии было привлечено беспрецедентное количество иностранных инвестиций – порядка 6 млрд долларов.

Тезис о "дороговизне" "зеленой" энергии несостоятелен. "Зеленый" тариф и стоимость традиционной электроэнергии сравнивать некорректно. Помимо расходов на работу станции, "зеленый" тариф учитывает еще и расходы на ее строительство, в то время как в стоимости традиционной электроэнергии учитываются только расходы на эксплуатацию – ведь эти станции в Украине уже давно не строятся.

Если же сравнивать полную стоимость электроэнергии (т.н. LCOE – стоимость, которая включает в себя не только расходы на работу станции, но и затраты на ее строительство) для всех видов генерации, то окажется, что на данный момент как раз стоимость строительства ВИЭ является одной из самых низких.

Для финансирования строительства, к примеру, объектов атомной энергетики, тарифы пришлось бы поднять существенно выше. То есть, если бы правительство решило развивать атом и заложить в цену тариф на новое строительство энергоблоков, то условный "атомный тариф" был бы выше, чем "зеленый" тариф.

Учитывая износ ТЭС и АЭС, в сравнительно недалеком будущем эти станции будут планомерно выводиться из эксплуатации, и Украине придется строить новые. А в части стоимости строительства новых станций альтернатив возобновляемой энергетике практически нет.

В то же время ВЭС и СЭС нужно строить уже сейчас, не дожидаясь вывода из эксплуатации ТЭС и АЭС. Дело в том, что невозможно одновременно вывести из эксплуатации устаревшие ТЭС и АЭС и сразу же заменить их станциями ВИЭ. Замена должна осуществляться поэтапно и начинать ее нужно уже сейчас, чтобы максимально сгладить переход на возобновляемую генерацию.

Также нужно учитывать, что для строительства ВЭС и СЭС необходима соответствующая экспертиза, на формирование которой тоже нужно время. Если упустить этот момент, в сравнительно недалеком будущем страна может столкнуться с дефицитом генерирующих мощностей и вернуться к временам веерных отключений электроэнергии.

Эти очевидные подходы давно использовали в Европе, которая ставит целью к 2050 году полностью перейти на климатически нейтральную энергетику. Германия полностью выводит из эксплуатации АЭС, Польше придется свернуть весь углепром. Украина начала стремительное движение в том же направлении, однако камнем преткновения стал "зеленый" тариф.

Опасность простых решений

Сейчас активным критиком "зеленой" энергетики выступает глава профильного комитета Верховной рады Андрей Герус, который был фигурантом ряда скандалов с открытием импорта электроэнергии из России и занижением цен на оптовом рынке, которые, в свою очередь, привели к глубокому рыночному кризису.

Его позицию разделяют ряд экспертов отрасли, поддерживающие сохранение минимальных цен, которые в последние годы достигаются нещадной эксплуатацией действующего фонда АЭС, ГЭС и ТЭС.

Очевидно, что именно комитет по ТЭК станет местом сложнейшей битвы за снижение тарифа. В прошлом году Герусу удалось "похоронить" законопроект коллеги по фракции "Слуга народа" Людмилы Буймистер, который был поддержан инвесторами. И.о. министра энергетики Ольга Буславец пока не назвала конкретных цифр, но анонсировала появление профильного правительственного законопроекта.

"Конечно, это уменьшение "зеленого" тарифа. Это обязательная финансовая ответственность за небалансы. И нам сегодня нужно остановить новое строительство солнца и ветра, для того, чтобы перейти на аукционную модель поддержки, которая была принята в прошлом году законодательством, и которая очень себя показала хорошо в других странах", – заявила Буславец.

"К и.о. министра у нас претензий нет, она грамотный человек, в отличие от главы профильного парламентского комитета и НКРЭКУ, нынешний состав которого является худшим в истории. Но в целом, зачем "зеленым" затягивать пояса, если не решается основной вопрос - стабильность на рынке. Перед тем, как просить кого-то отказаться от прибыли, было бы хорошо прекратить воровство в государственном секторе. Почему "зеленая" энергетика, которая набралась кредитов и построила все мощности за свои деньги – это одна-единственная индустрия, которая должна будет страдать?..", – считает Игорь Тынный.

По словам инвестора, на рынке готовы обсуждать снижение "зеленого" тарифа, если это будет сопровождаться пересмотром других тарифов, установлением справедливых условий на рынке, борьбе с коррупцией в традиционной энергетике, продлением сроков возвращения взятых в госбанках кредитов, объявлением квот на солнечную, ветряную биоэнергетику и т.д. Также Тынный подчеркнул, что темпы строительства новых "зеленых" мощностей и так упали примерно в 10 раз, сейчас лишь заканчиваются уже начатые строительные проекты.

В любом случае, участники рынка вряд ли согласятся на полный отказ от своих инвестиционных проектов, которые уже закредитованы и должны были быть построены в этом году.

Ответственность за небалансы – это отдельная сложная тема. Производство "зеленой" энергетики по определению сложно балансировать. Солнце светит не постоянно, а ветер дует не равномерно, и это оказывает давление на энергосистему. А сейчас "зеленым" энергокомпаниям придется тратить деньги на балансировку, чего раньше они не делали – и многие бизнесы даже не представляют, как это работает. Очевидно, это потребует новых инвестиций, и этот пункт также может быть предметом обсуждений между инвесторами и Кабмином.

На этой неделе послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

Дипломаты просят не подрывать доверие инвесторов решениями, которые могут иметь краткосрочную выгоду, но вместе с тем – негативные долгосрочные последствия для электроэнергетического сектора и для инвестиционного климата Украины.

"Ряд украинских проектов по возобновляемой энергетике были обеспечены гарантиями экспортного кредита, предоставленного зарубежными правительствами. Поэтому мы не можем исключать возможности того, что любая односторонняя отмена правовых гарантий со стороны Украины может привести к тому, что предоставление государственных кредитных гарантий в будущем будет осуществляться с большим нежеланием", – говорится письме послов 8 стран.

Международный опыт показывает, что решительные ретроспективные меры, к которым сейчас призывают в Украине, приводят потом к многомиллиардным арбитражам в международных судах. К примеру, в Испании правительство признало ошибку с пересмотром "зеленого" тарифа в 2013 году, и сейчас вынуждено искать подходы к инвесторами, обещать им возвращение тарифа в обмен на отказ от исковых претензий.

Об опасности обманчиво простых решений предостерегает и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко. "В случае ретроактивных изменений в тариф для "зеленых", Украину накроет волна исков в международные арбитражи. Это станет нокаутом для репутации государства как цивилизованного субъекта международных экономических отношений. Взамен этого дефолты сотен участников рынка, которые кредитовались в десятках банков и международных кредитных институтов, наверняка приведут к невозможности работы правительства Украины на международных финансовых рынках. Это в свою очередь означает конец реформ и невозможность выполнения экономической программы правительства", – считает Евтушенко.

Таким образом, в своем желании найти выход из кризиса в энергетическое сфере, любые решения власть должна принимать после полноценного обсуждения с бизнесом. Иначе есть риск усугубить ситуацию еще больше.