Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа ударит по доверию инвесторов к Украины, - Кинах

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Решение Минэкоэнерго негативно скажется на инвестициях не только в энергетическую отрасль

Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа ухудшит инвестиционный климат в Украине, поэтому власть должна найти компромиссное решение, чтобы инвесторы имели стимул для дальнейшего развития альтернативной энергетики в стране. Об этом в комментариях журналистам заявил экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает РБК-Украина.

"Бизнес, в том числе зарубежный бизнес, который инвестировал в "зеленую" энергетику Украины, инвестировал на базе финансовых планов, технико-экономических расчетов, возвратности, доходности инвестиций, сроков окупаемости и многое другое. И на этих условиях, включая законодательные гарантии, которую были сформулированы Украиной в законах Украины, он инвестировал в эту отрасль. Поэтому я уверен, что эти проекты, которые были начаты, должны быть завершены на тех условиях и в те сроки, которые определены законодательством Украины по вопросам зеленой энергетики. Однозначно необходимо искать переходные периоды с тем, чтобы инвесторы и в дальнейшем имели стимулы инвестирования в зеленую экономику", - сказал Кинах.

По его мнению, решение проблемы "зеленого" тарифа должно быть компромиссным и гарантировать инвестору соблюдение государством четких правил.

"Это должно быть прогнозируемо для инвестора, чтобы он знал, что будет делать Украина в этом году, на следующий год, и дальше, и имел уверенность, что его инвестиции защищены, и правила игры обратным путем односторонним методом не будут меняться не в пользу инвестора", - считает Кинах.

Он также отметил, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа подорвет доверие инвесторов к Украине и негативно скажется на инвестициях не только в энергетическую отрасль.

"Это будет еще раз очередной раз 12цйпо доверию к Украине по инвестиционному климату и будет иметь очень серьезные негативные последствия в целом по другим направлениям, которые требуют инвестиций", - подчеркнул Кинах.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкоэнерго отбросило медиацию с представителями Секретариата Энергетического Сообщества по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант.

Как писало РБК-Украина, инвесторы негативно отреагировали на такое предложение, в частности, генеральный директор норвежской NBT Ukraine Магнус Йохансен заявил, что решение Минэкоэнерго о передаче нового, более жесткого варианта законопроекта о реструктуризации "зеленого" тарифа в парламент до завершения медиации с Энергосообществом ЕС шокировало инвесторов.