"Энергоатом" опроверг заявления об искусственном снижении производства 

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В компании также высказали поддержку антикризисным действиям министерства

Антикризисные меры принимаемые Кабинетом министров и Министерством энергетики и окружающей среды, в том числе, по достижению физической и финансово-экономической стабилизации энергорынка сейчас оправданы. Об этом заявил и.о. руководителя НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью "БизнесЦензору", передает РБК-Украина.

"Энергоатом" принял решение вывести в резерв ряд энергоблоков АЭС на период карантина для обеспечения нового сниженного баланса электроэнергии, учитывая снижение потребления в сравнении с прошлым годом на текущий период на 50 млн кВт*ч ежедневно.

"Оператор предоставляет нам конкретную цифру, что требует от нас остановки ряда наших энергоблоков. Мы можем поступить по-другому, разгрузив все энергоблоки, но в таком состоянии глубокой разгрузки их работа будет неэффективной. Останов нескольких энергоблоков позволит работать остальным на уровне мощности, близком к номинальномой", - сказал Котин.

Он также высказал поддержку антикризисным действиям министерства.

"Мы отслеживаем общую ситуацию в энергосистеме, снижение потребления. Поэтому необходимо дождаться стабилизации в целом, как на энергорынке, так и экономике. Но мы не должны вырабатывать электроэнергию только потому, что хотим это делать. Отпущенная электроэнергия должна оплачиваться. Сегодня мы имеем огромные задолженности от энергорынка. Компания до сих пор не взыскала 16 млрд долгов. И в таких условиях должны продолжать полностью финансировать нашу производственную программу. На мой взгляд, антикризисные меры принимаемые Кабмином и Минэнерго, в том числе и по достижению физической (пересмотр баланса) и финансово-экономической стабилизации энергорынка сейчас оправданы", - резюмировал он.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% до 138 млрд кВт/ч по году и паритетное снижение производства всех видов генерации.