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Зеленському "пропонували" атакувати аеропорти Москви тисячами дронів, - The Atlantic

00:50 21.08.2026 Пт
3 хв
Що відомо про можливий план ударів по РФ?
aimg Едуард Ткач
Зеленському "пропонували" атакувати аеропорти Москви тисячами дронів, - The Atlantic Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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На початку року українські чиновники нібито пропонували президенту Володимиру Зеленському атакувати московські аеропорти тисячами дронів. Проте план було призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

За словами двох джерел, план передбачав запуск до 1000 дронів на добу на аеропорти Москви та в околицях. Планувалося, що дешеві автономні дрони, оснащені системами наведення на основі ШІ, повинні знаходити і вражати цілі без участі оператора, який контролював би їх рух.

"Ідея полягає в тому, щоб на тривалий період закрити повітряний простір Москви для цивільних рейсів", - сказав один із чиновників знайомих із планом.

Коли взимку Зеленському нібито представили цей план, він висловив серйозні побоювання. Джерело каже, що президент побоювався, що дрони потраплять у цивільний авіалайнер у Москві, особливо якщо внаслідок ударів загинуть чи отримають поранення пасажири, співробітники аеропорту чи члени екіпажу.

Однак у прагненні знайти точку тиску на Росію, яка могла б відновити мирний процес, Зеленський дозволив продовжити підготовку до ударів протягом кількох місяців цієї весни та на початку літа.

До середини весни секретна операція просунулась досить далеко і отримала кодову назву M&M's. Однак планування операції було припинено у липні після того, коли Зеленський звільнив, як стверджується, "її головного організатора", міністра оборони Михайла Федорова.

The Atlantic, пославшись на джерела, стверджує, що Федоров працював над планом більшу частину цього року і допоміг зібрати команду українських програмістів, щоб ті розробили системи наведення на базі ШІ. Крім того, він забезпечив фінансування від партнерів України в Європі для масового виробництва автономних безпілотників.

Одне з джерел висловило сподівання, що новий міністр оборони України Євген Хмара продовжить реалізацію плану.

"Ми спробуємо. Технічно це можливо. Можна відновити цей проект із новою командою, але, на мій погляд, це займе близько трьох місяців", - сказало джерело.

При цьому чиновник із Офісу президента у коментарі виданню спростував існування такого плану.

"Це повна нісенітниця", - заявив він.

Атаки дронів на Москву та Московську область

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня Москва та Підмосков’я зазнали масованої атаки дронів. Незабаром після цього стало відомо, що в Підмосков’ї близько 10 тисяч людей залишилися без світла. Це було перше повідомлення "Мособленерго" з початку року.

Також ми писали, що в ніч на 19 серпня Москва теж зазнала атаки дронів. У зв’язку з цим кілька аеропортів, зокрема московські, тимчасово обмежили роботу.

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