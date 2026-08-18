Після масованої атаки дронів у Підмосков’ї почалися масштабні відключення світла

Що сталося

У ніч на вівторок дрони масово атакували Московську область. Павлово-Посадська філія "Мособленерго" повідомила про запровадження аварійного режиму роботи через пошкодження обладнання.

Без електрики залишилися понад 10 тисяч споживачів та 46 соціально значущих об'єктів. У компанії пояснили, що йдеться про знеструмлення 109 трансформаторних підстанцій у місті Лікіно-Дульово та Орєхово-Зуєвському міському окрузі.

"У зв'язку з пошкодженням електромережевого обладнання вищої електромережевої організації, що спричинило знеструмлення 109 ТП АТ "Мособленерго" в м. Лікіно-Дульово та м. о. Орєхово-Зуєво", - пояснили в компанії.

Мер Москви Сергій Собянін уточнив, що з учорашнього вечора до п'ятої ранку в бік Московської області летіли 620 дронів, 180 з них збили безпосередньо над областю.

Агентство ТАРС назвало цей наліт найбільшою спробою атаки на російську столицю за останні два роки. Попередній рекордний за масштабом наліт стався лише напередодні, у неділю.

Востаннє масовий блекаут через атаку дронів у Московській області стався наприкінці грудня минулого року. Тоді без світла залишилися 120 тисяч людей у Жуковському, Литкарино та Раменському.