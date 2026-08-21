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Зеленскому "предлагали" атаковать аэропорты Москвы тысячами дронов, - The Atlantic

00:50 21.08.2026 Пт
2 мин
Что известно о возможном плане ударов по РФ?
aimg Эдуард Ткач
Зеленскому "предлагали" атаковать аэропорты Москвы тысячами дронов, - The Atlantic Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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В начале года украинские чиновники якобы предлагали президенту Владимиру Зеленскому атаковать московские аэропорты тысячами дронов. Однако план был приостановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

По словам двух источников, план предусматривал запуск до 1000 дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях. Планировалось, что дешевые автономные дроны, оснащенные системами наведения на основе ИИ, должны будут находить и поражать цели без участия оператора, который бы контролировал их движение.

"Идея состоит в том, чтобы на длительный период закрыть воздушное пространство Москвы для гражданских рейсов", - сказал один из чиновников знакомых с планом.

Когда зимой Зеленскому якобы представили этот план, он выразил серьезные опасения. Источник говорит, что президент опасался, что дроны попадут в гражданский авиалайнер в Москве, особенно если в результате ударов погибнут или получат ранения пассажиры, сотрудники аэропорта или члены экипажа.

Однако в стремлении найти точку давления на Россию, которая могла бы возобновить мирный процесс, Зеленский позволил продолжить подготовку к ударам в течение нескольких месяцев этой весной и в начале лета.

К середине весны секретная операция продвинулась достаточно далеко, и получила кодовое название M&M's. Однако планирование операции было приостановлено в июле после того, когда Зеленский уволил, как утвержается, "ее главного организатора", министра обороны Михаила Федорова.

The Atlantic сославшись на источники утверждает, что Федоров работал над планом большую часть этого года и помог собрать команду украинских программистов, чтобы те разработали системы наведения на основе ИИ. Помимо этого, он обеспечил финансирование от партнеров Украины в Европе для массового производства автономных беспилотников.

Один из источников выразил надежду, что новый министр обороны Украины Евгений Хмара продолжит реализацию плана.

"Мы попробуем. Технически это возможно. Можно возобновить этот проект с новой командой, но, на мой взгляд, это займет около трех месяцев", - сказал источник.

При этом чиновник из Офиса президента в комментарии изданию опроверг существования такого плана.

"Это полная чушь", - заявил он.

Атаки дронов на Москву и область

Напомним, в ночь на 18 августа Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов. Вскоре после стало известно, что в Подмосковье около 10 тысяч человек остались без света. Это было первое сообщение "Мособлэнерго" с начала года.

Также мы писали, что в ночь на 19 августа Москва тоже подверглась атаке дронов. В связи с этим несколько аэропортов, включая московские, временно ограничили работу.

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