На подпись Зеленскому отправили закон о снятии неприкосновенности

Президенту Владимиру Зеленскому направлен на подпись законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, на странице проекта закона на сайте парламента указано, что документ возвращен с подписью главы ВР Дмитрия Разумкова и передан на подпись президенту.

Напомним, после внесенных изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности парламентарии планируют привести в соответствие с этим документом все другие законы, в которых говорится об иммунитете народного депутата.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня Рада приняла во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Так, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Отметим также, глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов принят без нарушений закона о регламенте Верховной рады.

Подчеркнем, Зеленский заверил нардепов, что при снятии неприкосновенности у депутатов сохраняется индемнитет. Он отметил, что депутаты не будут нести ответственность за политические решения.