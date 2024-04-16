Зеленському направили на підпис законопроект про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію №10449 направили на підпис президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Згідно з даними на сайті ВРУ, законопроєкт про мобілізацію вже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Тепер же документ має підписати президент Володимир Зеленський. Після чого через місяць закон набуде чинності.
Що передбачає закон про мобілізацію
Нагадаємо, що Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа. Щодо основних положень закону, то вони є наступними:
- Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.
- Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
- Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.
- Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).
- Визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК.
- Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
- Ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.
- Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
- Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Однак є вийнятки.
- Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.
- Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).
Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна "Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію".
Також в окремому матеріалі РБК-Україна писало про те, як з мобілізаційного законопроєкту прибрали демобілізацію і що це означає - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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