Зеленському направили на підпис законопроект про мобілізацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Нагадаємо, що Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа. Щодо основних положень закону, то вони є наступними:

Тепер же документ має підписати президент Володимир Зеленський. Після чого через місяць закон набуде чинності.

Згідно з даними на сайті ВРУ, законопроєкт про мобілізацію вже підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна "Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію".

Також в окремому матеріалі РБК-Україна писало про те, як з мобілізаційного законопроєкту прибрали демобілізацію і що це означає - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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