Зеленскому направили на подпись законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации №10449 был направлен на подпись президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Напомним, что Верховная Рада 11 апреля одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. При этом норма о демобилизации была исключена из документа. Что касается основных положений закона, то они являются следующими:

Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский. После чего через месяц закон вступит в силу.

Согласно данным на сайте ВРУ, законопроект о мобилизации уже подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина "Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации".

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