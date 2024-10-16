У Зеленського звернули увагу на важливий момент у питанні участі військ КНДР у війні

Небезпечний союз

Він наголосив, що Росія та Північна Корея уклали стратегічний союз, який, зокрема, передбачає участь солдатів КНДР у війні проти України. І зараз українським захисникам доводиться воювати не лише проти РФ, яку досі бояться деякі країни Європи, а й проти альянсу. Він складається також з Північної Кореї та Ірану.

Тому, як зазначив Подоляк, Україна закликає партнерів, щоб вони усвідомили загрозу такого альянсу, і жорсткіше реагували насамперед за допомогою економічних санкцій. Оскільки Росія продовжує отримувати надприбутки, при цьому є західні компанії, які продовжують працювати в РФ і фінансувати її федеральний бюджет.

Участь КНДР у війні

Подоляк додав, що у питанні участі солдатів КНДР у війні на боці Росії є кілька складових.

"Погляньмо на кількість, подивимося, хто це буде. Бо одна справа - це спецназ північнокорейський, який там живе на базах, інша справа - це мобілізована армія. Це трохи різні складові. Це по-перше", - пояснив Подоляк.

Другий момент, за його словами, кого саме можуть замінити північнокорейські солдати у прикордонній зоні.

"Строковиків російських? Та вони ж не беруть участь у війні як такій. Треба ж розуміти, що це не вирішує ресурсних питань, які сьогодні знову є в Російській Федерації", - уточнив він.