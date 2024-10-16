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У Зеленського звернули увагу на важливий момент у питанні участі військ КНДР у війні

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОПУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

У питанні можливої участі північнокорейських солдатів у війні проти України важливими є два аспекти. Один з них - яких саме військових може відправити КНДР.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Небезпечний союз

Він наголосив, що Росія та Північна Корея уклали стратегічний союз, який, зокрема, передбачає участь солдатів КНДР у війні проти України. І зараз українським захисникам доводиться воювати не лише проти РФ, яку досі бояться деякі країни Європи, а й проти альянсу. Він складається також з Північної Кореї та Ірану.

Тому, як зазначив Подоляк, Україна закликає партнерів, щоб вони усвідомили загрозу такого альянсу, і жорсткіше реагували насамперед за допомогою економічних санкцій. Оскільки Росія продовжує отримувати надприбутки, при цьому є західні компанії, які продовжують працювати в РФ і фінансувати її федеральний бюджет.

Участь КНДР у війні

Подоляк додав, що у питанні участі солдатів КНДР у війні на боці Росії є кілька складових.

"Погляньмо на кількість, подивимося, хто це буде. Бо одна справа - це спецназ північнокорейський, який там живе на базах, інша справа - це мобілізована армія. Це трохи різні складові. Це по-перше", - пояснив Подоляк.

Другий момент, за його словами, кого саме можуть замінити північнокорейські солдати у прикордонній зоні.

"Строковиків російських? Та вони ж не беруть участь у війні як такій. Треба ж розуміти, що це не вирішує ресурсних питань, які сьогодні знову є в Російській Федерації", - уточнив він.

КНДР може відправити солдатів

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна фіксує передачу Росії не лише північнокорейської зброї, а й північнокорейських людей. Вони працюють на російських заводах, а також посилюють особовий склад армії РФ.

При цьому 14 жовтня глава української держави розповів, що під час Ставки він разом з Головним управлінням розвідки та Службою зовнішньої розвідки обговорював фактично "включення КНДР у війну".

У Білому домі, реагуючи на таку інформацію, у звичній для себе манері висловили стурбованість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КНДРПівнічна КореяОфіс президентаВійна в УкраїніМихайло Подоляк