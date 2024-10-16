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У Зеленского обратили внимание на важный момент в вопросе участия войск КНДР в войне

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОПУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

В вопросе возможного участия северокорейских солдат в войне против Украины важны два аспекта. Один из них - каких именно военных может отправить КНДР.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Опасный альянс

Он подчеркнул, что Россия и Северная Корея заключили стратегический союз, который, в частности, предусматривает участие солдат КНДР в войне против Украины. И сейчас украинским защитникам приходится воевать не только против РФ, которую до сих пор боятся некоторые страны Европы, но и против альянса. Он состоит также из Северной Кореи и Ирана. 

Поэтому, как отметил Подоляк, Украина призывает партнеров, чтобы они осознали угрозу такого альянса, и более жестко реагировали, в первую очередь при помощи экономических санкций. Поскольку Россия продолжает получать сверхприбыль, при этом есть западные компании, которые продолжают работать в РФ и финансировать ее федеральный бюджет.

Участие КНДР в войне

Подоляк добавил, что в вопросе участия солдат КНДР в войне на стороне России есть несколько составляющих. 

"Посмотрим на количество, посмотрим, кто это будет. Потому что одно дело - это спецназ северокорейский, который там живет на базах, другое дело - это мобилизованная армия. Это немного разные составляющие. Это во-первых", - объяснил Подоляк. 

Второй момент, по его словам, кого именно могут заменить северокорейские солдаты в зоне приграничья. 

"Срочников российских? Да они же не участвуют в войне как таковой. Надо же понимать, что это не решает ресурсные вопросы, которые сегодня снова есть в Российской Федерации", - уточнил он. 

КНДР может отправить солдат

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина фиксирует передачу России не только северокорейского оружия, но и северокорейских людей. Они работают на российских заводах, а также усиливают личный состав армии РФ.

При этом 14 октября глава украинского государства рассказал, что в ходе Ставки он вместе с Главным управлением разведки и Службой внешней разведки обсуждал фактически "включение КНДР в войну".

В Белом доме, реагируя на такую информацию, в привычной для себя манере выразили обеспокоенность.

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КНДРСеверная КореяОфис президентаВойна в УкраинеМихаил Подоляк