Північна Корея передала Росії не лише зброю, але й людей, - Зеленський
Північна Корея передала Росії не лише зброю, але й людей. Це фактично залучення КНДР до війни на стороні Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді.
"В коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже є Північна Корея - родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж двадцятимільйонну частину корейського народу", - заявив глава держави.
За словами Зеленського, українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей.
"Це робітники для російських заводів - замість убитих на війні росіян. І особовий склад для російської армії. Фактично це участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії", - підкреслив президент України.
Співпраця КНДР та Росії
Нагадаємо, раніше Північна Корея передала Росії ракети власного виробництва та великий запас боєприпасів. Проте обидві сторони намагаються приховати це.
Останніми тижнями західні ЗМІ повідомляють, що КНДР також відправила своїх солдатів для залучення у війні проти України. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен під час слухань у парламенті допустив таку можливість.
Джерела РБК-Україна повідомляли, що 3 жовтня під Донецьком були ліквідовані понад 20 окупантів, серед яких були військові з Північної Кореї.
За даними західних ЗМІ, північнокорейські солдати проходять навчання в Росії і до кінця року кілька тисяч військових КНДР можуть опинитися в Україні. За даними джерел РБК-Україна, в армії Росії на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР.
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