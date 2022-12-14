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У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися

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Київ, Середа 14 грудня 2022 12:30
У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Фіналізація війни в Україні залежить від низки факторів. Але якщо проаналізувати з психологічного та математичного боку - це може статися вже весною або влітку в 2023 році.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це (закінчення війни - ред.) залежить від багатьох чинників: математичних, психологічних, психоемоційних, зовнішньополітичних і внутрішньополітичних, зокрема і в країні-агресорі. Якщо все проаналізувати, ресурсну виснаженість РФ і тиск санкційний, який постійно збільшується, і те, що вони дедалі більше стають ізгоями", - розповів Подоляк.

Він звернув увагу, навіть ті країни, які підтримували Росію, зараз від неї все далі, тож можна прогнозувати, що у росіян практично не залишилось ресурсів з точки зору ведення війни як такої.

"Окрім двох ресурсів: жива сила, тобто мобілізовані, які є безправними, і це проблема, бо Росія фізично витрачає своїх людей, незалежно від досвіду, навичок, здоров'я тощо", - пояснює Подоляк.

За його словами, на сьогоднішній тип війни це не дуже впливає, б сьогодні триває високотехнологічна війна, але це російський ресурс.

"Другий ресурс - це дуболомство вищого політичного керівництва РФ, яке абсолютно не розуміє, що відбувається, не бачить інших виходів, крім до кінця спалити свою країну, некомпетентне з точки зору прийняття антикризових рішень і яке чітко довело, що інтелектуально неспроможне осягнути сучасний світ як такий...Між тим, якщо ми говоримо про психологію і математику війни, то фіналізація війни - це весна-літо наступного року", - прогнозує Подоляк.

Нагадаємо, зовсім нещодавно президент Володимир Зеленський в Інтерв'ю для Netflix висловив думку, якщо російський диктатор Володимир Путін помре, то війна в нашій країні припиниться.

Додамо, що глава української розвідки Кирило Буданов раніше заявив про вирішальний період війни, і висловив упевненість "що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі".

За його словами, "взимку війна значною мірою стихне", а ось після цього почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони країни станом на 1991 рік.

Детальніше про те, що в Україні та на Заході говорять про закінчення війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Ірина Подоляк Офіс президента Війна Росії проти України
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