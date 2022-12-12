Зеленський про війну після смерті Путіна: будуть зайняті внутрішніми питаннями

Якщо президент РФ Володимир Путін помре, то вторгнення в Україну припиниться. Російські політики будуть повністю зайняті внутрішніми питаннями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення".

"(Якщо Путін помре – ред.), не буде війни. Авторитарний режим страшний, тому що є великий ризик. Але не може все залежати від однієї людини. Тому, коли така людина йде (вмирає – ред.) усі інституції зупиняються", – зазначив президент України.

За його словами, такий час був в історії Радянського Союзу, коли все зупинилося.

"Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно, вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", - додав Зеленський.