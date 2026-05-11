У Зеленського зробили першу заяву про підозру Єрмака

Литвина попросили прокоментувати ситуацію з підозрою екс-очільнику Офісу президента у справі про легалізацію коштів.

"Як бачимо, процесуальні дії ще відбуваються, поки що зарано давати оцінки", - відповів радник президента.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 травня, колишньому голові Офісу президента України Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію коштів під час будівництва елітної нерухомості під Києвом.

Відомо, що НАБУ і САП повідомили про розкриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн гривень під час реалізації проєкту елітної забудови під Києвом.

При цьому сам Єрмак зробив публічну заяву, але відмовився розкривати деталі справи. Відомо, що колишнього главу ОП не затримали після вручення підозри.

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2020 року колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, який фігурує в матеріалах справи під прізвиськом "Че Гевара", очолив Міністерство розвитку громад і територій. Уже через кілька місяців з'явилася концепція проєкту приватних резиденцій "Династія".

Слідство стверджує, що влітку 2020 року до реалізації проєкту залучили бізнесмена Тимура Міндіча, якого в матеріалах називають "Карлсон". З ним взаємодіяв головний архітектор забудови.

У той самий період, як зазначається у справі, до проєкту підключили ще одного учасника під позначенням R2, яким, за версією слідства, є Андрій Єрмак. Контакти з ним також підтримував архітектор проєкту.

За інформацією правоохоронців, учасники схеми планували будівництво чотирьох резиденцій для власного проживання. Для приховування даних про справжніх власників використовувалися умовні позначення R1, R2, R3 і R4.