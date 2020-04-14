Минздрав обнародовал новые данные по коронавирусу в Украине

Иллюстративное фото (freepic)

За сутки в Украине увеличилось количество зараженных на 270 человек

По состоянию на утро 14 апреля в Украине заразились коронавирусом COVID-19 3372 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях.

Напомним, вчера официально было подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Тогда сообщалось о 325 новых случаях COVID-19. Таким образом, сегодня на 55 новых случаев меньше.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в Украине заражаются коронавирусом уже не десятки, а сотни.

Вместе с тем, сообщалось, что в инфекционном отделении областной детской больницы Житомирской области находится 7-месячный ребенок, который болен коронавирусом. Ребенок находится в больнице с мамой, у которой, как и в остальных в семье, было обнаружено заболевание.

Добавим, в Житомирской области трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса.