У Зеленського заявили про спад поширення коронавірусу у Тернопільській області

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Тернопільська область була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом

На нараді у президента Володимира Зеленського повідомили, що зафіксовано спад зараження коронавірусом у Тернопільській області. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, Тернопільська область була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

"Водночас на нараді зазначалося, що зафіксовано спад зараження COVID-19 на Тернопільщині - в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом", - повідомили у прес-службі.

Разом з тим, на нараді міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що дві комісії - вірусологів та пульмонологів - перевірять стан забезпечення медичними засобами лікарень у регіонах та готовність медпрацівників до прийому хворих.

"Справді, у деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо, нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти", - сказав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, найбільше заражених коронавірусом в Києві та Чернівецькій області. Разом з тим, за минулу добу у Тернопільській області заразились коронавірусом тільки 7 людей.

У той же момент, у Миколаївській області, де довгий час не фіксували зараження COVID-19, зафіксували вогнище коронавірусу. Зокрема, зареєстровано 14 підтверджених випадків коронавірусу, всі вони зареєстровані у Вознесенському районі.