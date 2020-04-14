Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 14 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в Украине заболели коронавирусом 325 человек.

В Украине растет количество зараженных коронавирусом. За сутки подтверждены новые 325 случаев болезни. По данным Минздрава, в стране инфицированы 3102 человека, вылечились – 97, погибли - 93.

Наибольшее количество больных зарегистрированы в Киеве, а также в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 13 апреля

Киев - 495 инфицированных (7 летальных). По словам мэра Виталия Кличко, диагноз COVID-19 подтверждается у 15% киевлян, которые проходят тестирование. За последние сутки в столице заразились 79 человек (22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет), скончались от осложнений болезни 2 человека. «Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, шестьдесят три в Киево-Печерской лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования», - объяснил ситуацию столичный градоначальник. Позднее в Лавре подтвердили информацию о смерти архимандрита Нектария, имевшего ряд хронических заболеваний. Впервые коронавирус в Киеве был зафиксирован 16 марта.

Черновицкая область - 462 инфицированных (7 летальных). За 24 часа заболели коронавирусом 30 человек. На данный момент госпитализированы 201 больной, 24 инфицированных находятся в реанимации, 6 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За все время пандемии вылечился 21 пациент. Именно в этом регионе 3 марта впервые в Украине был зафиксирован больной COVID-19.

Ивано-Франковская область - 300 инфицированных (9 летальных). У 9 больных подтвердился коронавирус в области за последние сутки. Впервые инфекция проявилась в регионе 19 марта.

Тернопольская область - 273 инфицированных (3 летальных). 30 человек заразились COVID-19 за сутки в регионе. В очаге инфекции Монастырском районе зафиксирован 141 случай заболевания, из них 41 – медицинские работники. В Тернополе болеют 13 человек, в том числе 3-х месячный ребенок. За все время пандемии вылечились 7 человек. Впервые коронавирус обнаружен в области 19 марта.

Киевская область - 216 инфицированных (6 летальных). За сутки в области зафиксированы новых 57 случаев болезни. На данный момент госпитализированы 62 человека, 154 зараженных находятся на самоизоляции. Вылечились 10 пациентов, умерли - 6. Проверяются 684 случая возможного заражения. Врачи наблюдают за 1797 контактными лицами. Первые больные в регионе зарегистрированы 17 марта.

Винницкая область - 194 инфицированных. 20 человек заразились за последние 24 часа. Из всего количества инфицированных 79 случаев лабораторно подтверждены в отношении медицинских работников. Власти объяснили высокий процент заболеваемости врачей нарушением личной и производственной дисциплины. «Вопрос больше в личной дисциплине каждого сотрудника и контроле за соблюдением этой дисциплины руководителями учреждений. Причем не только непосредственно на медицинском рабочем месте, а и во время общения с коллегами и в быту», - заявил глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский. Первые данные о заражениях появились в Виннице 25 марта. За все время пандемии в регионе смогли вылечиться 8 пациентов.

Кировоградская область – 142 инфицированных (7 летальных). По данным Минздрава, в регионе заболели за сутки 24 человека. Из всех 142 заболевших 54 являются медицинскими сотрудниками. Первый случай инфекции был зафиксирован в области 29 марта.

Ровенская область – 125 инфицированных (5 летальных). За сутки в области обнаружены 6 новых случаев коронавируса. Первые 9 инфицированных были зарегистрированы 27 марта в Сарненской районной больнице.

Львовская область – 124 инфицированных (3 летальных). За сутки заболели коронавирусом в регионе 13 человек. Один из новых инфицированных - военнослужащий. Из всех заболевших 83 пациента госпитализированы, 18 находятся в тяжелом состоянии, 3 – на аппарате искусственной вентиляции легких. В режиме самоизоляции в области сейчас находятся 566 человек. Первые зараженные во Львове зарегистрированы 20 марта.

Черкасская область - 102 инфицированных (1 летальный). По данным Минздрава, количество новых случаев COVID-19 за сутки в области увеличилось на 3. Впервые коронавирус диагностирован на Черкащине 22 марта.

Житомирская область - 95 инфицированных (3 летальных). 21 новый случай заражения зарегистрирован в области. По информации властей, 3 пациентов находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 38 человек госпитализированы, среди них 7-месячный ребенок. Из 95 заразившихся 11 - медицинские работники. Впервые больные с COVID-19 появились в регионе 12 марта.

Закарпатская область – 92 инфицированных (2 летальных). Из-за вспышки инфекции в регионе закрыта на карантин одна из Ужгородских районных больниц. Диагноз COVID-19 был поставлен сразу 5 сотрудникам медучреждения. Всего за сутки в регионе выявлены 10 новых случаев заболевания. Первое инфицирование в области было подтверждено 26 марта.

Запорожская область - 85 инфицированных (1 летальный). В области зарегистрированы 9 новых заражений. Выздоровели за все время пандемии 10 пациентов, уточнили в Запорожском штабе по борьбе с распространением COVID-19. Первые случаи заболевания обнаружены в регионе 25 марта.

Волынская область – 78 инфицированных (2 летальных). За сутки Минздрав зарегистрировал в регионе 7 новых заболевших. О первом больном коронавирусом в регионе стало известно 25 марта.

Сумская область - 74 инфицированных (3 летальных). За сутки в регионе выявлен один новый случай инфицирования. 25 марта сообщалось о первом заболевшем коронавирусом в Сумах.

Одесская область - 69 инфицированных. За последние сутки заболели коронавирусом 6 человек. Впервые COVID-19 появился в Одессе 24 марта.

Днепропетровская область – 60 инфицированных. Два новых случая заражения обнаружены в Днепре за последние сутки. По информации властей, в регионе обследованы более тысячи жителей. За все время пандемии вылечились 4 пациентов. Первые случаи COVID-19 выявлены 19 марта.

Херсонская область – 31 инфицированный (1 летальный) Новые больные за сутки не обнаружены. На данный момент COVID-19 болеют в области 31 пациент. Первый случай заражения зарегистрирован в Херсоне 25 марта.

Полтавская область - 25 инфицированных. Ситуация за сутки не изменилась. О новых больных с COVID-19 Минздрав не сообщает. 27 марта в Полтаве зафиксирован первый заболевший коронавирусом.

Хмельницкая область - 22 инфицированных. В регионе выявлены 3 новых заражения коронавирусом за сутки. Впервые о болезни в области сообщили 27 марта.

Донецкая область - 11 инфицированных (1 летальный). О новых больных в области за сутки не сообщается. Первый случай заражения зарегистрирован в регионе 18 марта. На оккупированной территории СМИ сообщалось о 13 зараженных.

Харьковская область – 11 инфицированных. За последние 24 часа новых зараженных не обнаружено. Первый случай COVID-19 зарегистрирован 28 марта.

Черниговская область - 9 инфицированных (1 летальный). С прошлой недели в области Минздрав не зафиксировал ни одного нового заражения коронавирусом. По словам главы облгосадминистрации Андрея Прокопенко, мужчина и женщина вылечились за последние сутки. Впервые инфицирование в регионе выявлено 26 марта.

Николаевская область – 5 инфицированных. За сутки количество зараженных в области выросло на 3 человек. Они получают амбулаторное лечение на дому в условиях самоизоляции. Первые два случая болезни зафиксированы 11 апреля и относятся к двум женщинам пенсионного возраста, жительницам села Вороновка Вознесенского района. На данный момент в областной инфекционной больнице находятся 15 пациентов с подозрением на COVID-19.

Луганская область - 3 инфицированных. В регионе с прошлой недели сообщается о 3 больных коронавирусом. По данным Минздрава, новых заражений не обнаружено. Первый диагноз с COVID-19 в Луганске зарегистрирован 25 марта. На оккупированной территории есть информации о 7 больных украинцах.