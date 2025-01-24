У Зеленського заявили, що термін для перепроходження ВЛК "обмежено придатним" продовжать

В Україні згідно з законом усі "обмежено придатні" військовозобов'язані мають повторно пройти війсково-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого, але встигнути можуть не всі. Граничний термін для перепроходження буде продовжено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю керівника Офісу президента Ірину Верещук.
Чиновниця зазначила, що понад один мільйон "обмежено придатних" ще не перепройшли ВЛК, бо чекали на виклик від Територіальних центрів комплектації і Соціальної підтримки (ТЦК і СП).
Вона вважає, що навряд чи така кількість встигне це зробити до 4 лютого включно, після чого підуть "штрафи та інші юридичні неприємності".
"Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу", - йдеться в публікації Верещук в Telegram-каналі.
Відтак заступниця глави ОП розповіла, які заходи терміново готує влада.
"По-перше, разом із депутатами працюємо над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними. По-друге, працюємо над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи", - розповіла вона.
Крім того, додала Верещук, Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров'я "терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК".
"Так буде конструктивно. Але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд. Як того вимагає закон", - резюмувала вона.
Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "обмежено придатний". Згідно з документом, громадяни, які визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання чинності законом.
Раніше РБК-Україна докладно розповідало, хто обов’язково має пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Також видання пояснювало, що означають статуси "придатний" і "непридатний" і що зміниться для таких категорій українців після проходження військово-лікарської комісії.
Також нещодавно адвокат розповів РБК-Україна, що буде, якщо обмежено придатні до 4 лютого не пройдуть ВЛК.
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