В Україні обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради та Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

У законі вказано, що чоловіки, яких були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. Це пов'язано з тим, що в Україні було скасовано поняття "обмежено придатний" до служби в ЗСУ.

У цьому ж законі прописано норми щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Як розповів Железняк, законопроект було значно допрацьовано.

Зокрема:

з'явилась можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію;

встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Що передувало

Нагадаємо, 21 березня, Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків.

Згідно з нововведеннями чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Крім цього Верховна рада в цілому ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Наразі новий законопроєкт знаходиться на розгляді у Комітеті з нацбезпеки. Нардепи подали до нього вже понад 4 тисячі правок.

Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися - у матеріалі РБК-Україна.

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