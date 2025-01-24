У Зеленского заявили, что срок для перепрохождения ВВК "ограниченно пригодных" продлят

Чиновница отметила, что более одного миллиона "ограниченно пригодных" еще не перепрошли ВВК, потому что ждали вызова от Территориальных центров комплектации и Социальной поддержки (ТЦК и СП).

Она считает, что вряд ли такое количество успеет это сделать до 4 февраля включительно, после чего последуют "штрафы и другие юридические неприятности".

"Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Потом (не сейчас) будем разбираться, как так произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса", - говорится в публикации Верещук в Telegram-канале.

Поэтому заместитель главы ОП рассказала, какие меры срочно готовит власть.

"Во-первых, вместе с депутатами работаем над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно пригодным. Во-вторых, работаем над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы", - рассказала она.

Кроме того, добавила Верещук, Министерство обороны и Министерство здравоохранения "срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя проработать всех ограниченно пригодных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК".

"Так будет конструктивно. Но, все ограниченно пригодные должны пройти повторный медосмотр. Как того требует закон", - резюмировала она.