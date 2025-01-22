Що буде, якщо обмежено придатні до 4 лютого не пройдуть ВЛК: роз’яснення адвоката

У травні минулого року в Україні було скасовано термін "обмежено придатний" до військової служби. Внаслідок цього особи, які раніше мали такий статус, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого 2025 року, тобто протягом дев’яти місяців після набрання чинності відповідним законом.

Що чекає обмежено придатних, які не пройдуть ВЛК до 4 лютого, РБК-Україна дізналося у адвокати, партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідії Карплюк.

Що змінюється з 4 лютого

Лідія Карплюк пояснює, що термін 4 лютого 2025 року визначений законом і пов'язаний із завершенням дев’ятимісячного періоду для повторного медичного огляду осіб, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби. Цей термін був встановлений законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який набрав чинності 4 травня 2024 року.

Відповідно до підпунктів 2 та 4 пункту 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Додаток 2 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 р. № 1487) призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні: прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в тому числі для проходження медичного огляду; проходити медичний огляд.

Пунктом 3.1. Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 14.08.2008 року № 402, визначено, що медичний огляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням керівників ТЦК та СП, начальників центрів рекрутингу Збройних Сил України, на підставі направлення, яке формується в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, або у паперовій формі за формою, наведеною у додатку 11 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Адвокатка пояснює, що відповідно до чинного законодавства, військовозобов’язані мають обов’язок пройти медичний огляд за направленням ТЦК та СП. Якщо особа отримує повістку, вона повинна з’явитися за викликом, отримати направлення та пройти огляд. За відсутності повістки людина має право, але не зобов’язана самостійно звернутися до ТЦК та СП.

Що загрожує за непроходження ВЛК

Неприбуття за повісткою або відмова від проходження медичного огляду після отримання направлення вважається порушенням правил військового обліку. Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Однак не всі обмежено придатні автоматично отримають штраф. Покарання накладається лише в разі порушення, зокрема, якщо особа:

не з'явилася за повісткою,

не пройшла медичний огляд після направлення,

ігнорує офіційні виклики.

Проте трапляються випадки, коли особа може не отримати повістку через зміну місця проживання, ненадання нових контактних даних до ТЦК або відмову від її отримання. У таких випадках людину можуть визнати належно оповіщеною і притягнути до відповідальності.

Винятки та зміни у законодавстві

Карплюк зазначає, що з 16 січня 2025 року набрали чинності зміни до Порядку № 560, відповідно до яких пункт 63 в нинішній редакції визначає, що військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Це не стосується тих, кого раніше визнали обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк від 6 до 12 місяців відповідно до висновку ВЛК, у разі закінчення строку дії довідки (постанови) ВЛК.

Водночас, за чинною редакцією абзацу 3 цього пункту, військовозобов’язані, які вже мають оформлену відстрочку і строк її дії не завершився, не направляються на медичний огляд. Винятком є лише ті, хто подають документи для прийняття на військову службу за контрактом.

Таким чином, якщо військовозобов’язаний із правом на відстрочку подає відповідну заяву, його направляють на медогляд лише за умови закінчення строку дії попереднього висновку ВЛК. Ті ж, хто мають чинну відстрочку, звільняються від проходження медогляду, доки її термін не закінчиться.